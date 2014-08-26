Сотрудники Ленинградского зоопарка рассказали о состоянии беглянки Шанти

Шанти сбежала и выжила чудом что рассказали в зоопарке о возвращении птицы.

Птица калао по имени Шанти, сбежавшая из Ленинградского зоопарка, чувствует себя хорошо и не имеет травм. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения, передаёт "РИА Новости".

Сотрудники уточнили, что после возвращения беглянку осмотрели ветеринары. Птица активна, хорошо питается и не проявляет признаков стресса. Анализы показали удовлетворительное состояние, также ей сделали профилактические уколы.

Чтобы снизить беспокойство, Шанти поместили в знакомый вольер рядом с другой калао — Корой. Шанти удалось поймать 3 октября на территории психоневрологического дома ребёнка №6. Поиски продолжались несколько дней — с 30 сентября сотрудники зоопарка объезжали районы Петербурга, где очевидцы видели птицу.

В зоопарке отметили, что побег стал редким случаем, однако подобные ситуации помогают совершенствовать систему безопасности при транспортировке животных между вольерами.

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка

