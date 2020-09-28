Сотрудники Комитета по строительству Петербурга приняли участие в общегородском субботнике

Традиционно работники комитета вышли на уборку в Сад 9-го января.

Он был заложен в 1920 году в День первого всероссийского субботника.

Общественно полезный труд коллективы сплочает, это замечательная традиция, которую надо продолжать. Сегодня погода подвела, а так сотрудники приходят с детьми. Это замечательно, действительно праздничное настроение. Евгений Барановский, заместитель председателя Комитета по строительству.

Несмотря на дождливую погоду, сотрудники Комитета очистили сад от оставшихся после зимы листьев и другого мусора. Всего около 7,5 тысяч госслужащих занимались благоустройством города, уборкой парков и скверов, посадкой деревьев.

Ощущения замечательные, на природе, на свежем воздухе. Труд объединяет людей, поэтому нам весело, здорово и хорошо.

Несмотря на то, что погода не очень располагает к проведению субботника, есть настрой убрать, очистить город и сделать нашу жизнь более комфортной.

Впечатления самые позитивные, а как иначе? Совместный труд с коллегами на благо города Санкт-Петербург только удовольствие может приносить.

В этот же день в парке Строителей к субботнику присоединились члены СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции".

Люди в комитете ответственные: все вышли, все пришли, все работают. Вы сами можете видеть, как буквально за 15 минут стало все чисто и хорошо. Хорошо с коллективом побыть вместе. Андрей Алферов, директор СПб ГБУ "Управление строительными проектами".

Видео, фото: портал "Строительный Петербург"