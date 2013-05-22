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Сотрудники ГИБДД задержали пьяного администратора ФК "Зенит"
Сегодня, 19:26
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Сотрудники ГИБДД задержали пьяного администратора ФК "Зенит"

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Мужчина катался по городу на иномарке в состоянии алкогольного опьянения.

В Приморском районе Петербурга сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого находился выпивший администратор сине-бело-голубых. Об этом сообщили в группе "Дорожный инспектор" в социальной сети "ВКонтакте". 

По информации автора поста, автомобилем Hyundai управлял 32-летний Игорь Дайнеко. Его остановили на Парашютной улице у дома № 45 около трех часов ночи. 

Против нарушителя возбудили уголовное дело по статье 264.1 УК РФ за то, что то управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Красносельском шоссе перед КАД утром сгорел автомобиль Volvo.

Фото: ВКонтакте,  Дорожный Инспектор

Теги: гибдд, игорь дайнеко, парашютная улица, пьяный водитель
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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