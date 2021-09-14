Сотрудники ГИБДД поймали более 200 пьяных водителей

В Петербурге и области прошли рейды в выходные.

В прошедшие выходные на территории Петербурга и области прошли рейды "Нетрезвый водитель", в ходе которых инспекторы выявили 223 водителей, которые управляли машиной в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Четверо из водителей ранее уже были привлечены к административной ответственности за пьяную езду. В отношении указанных водителей возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

В ведомстве напомнили, что за управление машиной в нетрезвом виде грози штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. В случае, если водитель повторно совершает данное правонарушение, наступает уголовная ответственность.

Ранее мы писали, что на выходных в Петербурге и области произошло более 1200 ДТП.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по городу и области