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Сотрудники ГИБДД поймали более 200 пьяных водителей

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В Петербурге и области прошли рейды в выходные.

В прошедшие выходные на территории Петербурга и области прошли рейды "Нетрезвый водитель", в ходе которых инспекторы выявили 223 водителей, которые управляли машиной в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Четверо из водителей ранее уже были привлечены к административной ответственности за пьяную езду. В отношении указанных водителей возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

В ведомстве напомнили, что за управление машиной в нетрезвом виде грози штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. В случае, если водитель повторно совершает данное правонарушение, наступает уголовная ответственность.

Ранее мы писали, что на выходных в Петербурге и области произошло более 1200 ДТП.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по городу и области

Теги: гибдд, петербург, пьяные водители
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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