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На выходных в Петербурге и области произошло более 1200 ДТП
Сегодня, 13:59
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На выходных в Петербурге и области произошло более 1200 ДТП

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В результате аварий скончались 6 человек.

На выходных, с 10 по 12 сентября, в Петербурге и области произошло 1220 дорожно-транспортных происшествий. Об этом 13 сентября сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу и области на своей странице в социальной сети ВКонтакте. 

В Петербурге произошло 937 аварий, в которых пострадали 46 человек, ранены – 52 человека, пятеро из них – дети, в результате ДТП погибли двое человек. В области произошло 283 аварии, в которых пострадали 24 человека, ранены – 32 человека, четверо из них  – дети,  в результате ДТП умерли четверо человек.

На предыдущих выходных, с 3 по 5 сентября, в Петербурге и области произошло 1273 дорожно-транспортных происшествия. 

Фото: Piter.tv

Теги: гибдд, дтп, статистика
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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