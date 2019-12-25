На выходных в Петербурге и области произошло более 1200 ДТП

В результате аварий скончались 6 человек.

На выходных, с 10 по 12 сентября, в Петербурге и области произошло 1220 дорожно-транспортных происшествий. Об этом 13 сентября сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу и области на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

В Петербурге произошло 937 аварий, в которых пострадали 46 человек, ранены – 52 человека, пятеро из них – дети, в результате ДТП погибли двое человек. В области произошло 283 аварии, в которых пострадали 24 человека, ранены – 32 человека, четверо из них – дети, в результате ДТП умерли четверо человек.

На предыдущих выходных, с 3 по 5 сентября, в Петербурге и области произошло 1273 дорожно-транспортных происшествия.

Фото: Piter.tv