На выходных в Петербурге и области произошло 1273 ДТП

Сотрудники ДПС выявили 7453 нарушения правил дорожного движения. Их нарушили 6981 водитель транспорта и 472 пешехода.

На выходных, с 3 по 5 сентября, в Петербурге и области произошло 1273 дорожно-транспортных происшествия. Об этом 6 сентября сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу и области на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Так, в Петербурге произошло 1016 аварий, в которых пострадали 29 человек, ранены – 33 человека, двое из них – дети, в результате ДТП погиб один человек. В области произошло 257 аварий, в которых пострадали 23 человека, ранены – 34 человека, один из них – ребенок, в результате ДТП никто не погиб.

Задержаны 100 водителей в состоянии алкогольного опьянения, 293 человека, совершивших административные правонарушения, и один человек, находящийся в федеральном розыске.

На прошлых выходных в Петербурге и области произошло 1046 ДТП, в результате которых погибли четверо человек.

Фото: Piter.tv