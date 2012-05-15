Сотрудники ГИБДД в Петербурге и Ленобласти в выходные задержали 250 пьяных водителей

При этом восемь водителей ранее уже привлекались к административной ответственности за пьяную езду.

На выходных на территории Петербурга и Ленобласти сотрудниками ГИБДД был выявлен 251 водитель в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

При этом восемь водителей ранее уже привлекались к административной ответственности за пьяную езду. В отношении этих автомобилистов возбуждены уголовные дела.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление ТС в состоянии опьянения предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. При повторном нарушении наступает уголовная ответственность.

На прошлой неделе пьяный житель Ленобласти залез на электрический столб и погиб от удара током.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области