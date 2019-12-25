Пьяный житель Ленобласти залез на электрический столб и погиб от удара током

Труп нашел местный житель, который обратился в полицию.

В Ленобласти проводят проверку после гибели местного жителя от удара током. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Трагедия произошла вечером 14 ноября. 31-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, залез на электрический столб, получил удар током, упал вниз и скончался. Труп нашел местный житель, который вызвал полицию.

Ранее мы писали, что петербуржец "заминировал" квартиру соседей, разозлившись на громкий ремонт.

Фото: pexels.com