За выходные в Петербурге поймали более 360 лихачей

Общая сумма штрафов составила 250 тысяч рублей.

За минувшие выходные, 21 и 22 сентября, сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности 369 петербуржцев за нарушение ПДД. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Правоохранители ловили нарушителей с помощью радиолокационных измерителей скорости в местах повышенной концентрации ДТП.

В результате за превышение скорости оштрафовали 369 автомобилистов. За повторное нарушение к ответственности были привлечены три человека. Среди нарушителей оказались пять водителей автобусов и 17 водителей грузовиков. Общая сумма штрафов составила 250 тысяч рублей.

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