Сотрудники ФСБ поймали нарушителя, который хотел пересечь финляндскую границу

Сотрудниками ПУ ФСБ России по Санкт – Петербургу и Ленинградской области был выявлен нарушитель российско-финляндской границы.

12 сентября сотрудники ПУ ФСБ по Санкт-Петербургу с Ленобласти задержали мужчину в ходе поисковых мероприятий. Выяснилось, что нарушитель хотел пересечь российско-финляндскую границу. Об этом сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудниками ФСб установлено, что мужчина оказался гражданином Алжирской Народной Демократической Республики 1985 года рождения. Также стало известно, что нарушитель неоднократно посещал Северную столицу, кроме того, он заключил брак с гражданкой Российской Федерации. Однако в 2016 году алжирец получил уголовное дело за грабеж.

В 2017 году задержанный расторг брак с гражданкой РФ, затем для улучшения жизни решил незаконно перебраться во Францию, где якобы живут его родственники. Отправной точкой алжирец назначил Финляндскую Республику, однако на границе его путешествие закончилось.

По словам нарушителя, он не ожидал, что пограничники поймают его так быстро. Также, задержанный удивился, когда узнал, что по Уголовному кодексу ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

В настоящее время ведется следствие.