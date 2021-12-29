Двое подростков попали в больницу после ДТП на Наставников

Автоледи, которая стала участницей аварии, 30 раз нарушала правила ПДД.

В субботу, 5 февраля, на проспекте Наставников у дома № 9 произошла автомобильная авария. За рулем иномарки "Форд" находилась 20-летняя петербурженка. Легковушкой "Шевроле" управлял 46-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В результате столкновения автомобилей пострадали двое подростков. Их доставили в детскую больницу. Сейчас пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести.

Известно, что автоледи, которая стала участницей ДТП, 30 раз нарушала правила ПДД. На данный момент полицейские устанавливают обстоятельства случившегося. Проводится проверка.

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Фото: Piter.tv