Сотрудники ДПС записали видео и призвали оставаться дома

В субботу, 2 мая, на Дворцовой площади состоялся строевой смотр мотогруппы сотрудников ДПС. Видеозапись, где мотоциклисты отдыхают и кружат по пустой Дворцовой площади выложили утром в соцсетях.
Вот наша мотогруппа. Сегодня фотографировались
отметил один из офицеров.
Сотрудники также записали видеообращение, где попросили петербуржцев оставаться дома.
Мы работаем для вас, оставайтесь дома ради нас!
попросил полицейский в шлеме и маске.
Ранее мы писали, что полиция провела субботние рейды.
Видео: "Дорожный инспектор" / Вконтакте
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