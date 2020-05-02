Сотрудники ДПС записали видео и призвали оставаться дома

Сотрудники полиции покружили на мотоциклах по пустой Дворцовой площади.

В субботу, 2 мая, на Дворцовой площади состоялся строевой смотр мотогруппы сотрудников ДПС. Видеозапись, где мотоциклисты отдыхают и кружат по пустой Дворцовой площади выложили утром в соцсетях.

Вот наша мотогруппа. Сегодня фотографировались отметил один из офицеров.

Сотрудники также записали видеообращение, где попросили петербуржцев оставаться дома.

Мы работаем для вас, оставайтесь дома ради нас! попросил полицейский в шлеме и маске.

Ранее мы писали, что полиция провела субботние рейды.

Видео: "Дорожный инспектор" / Вконтакте