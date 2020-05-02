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Сотрудники ДПС записали видео и призвали оставаться дома

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Сотрудники полиции покружили на мотоциклах по пустой Дворцовой площади.

В субботу, 2 мая, на Дворцовой площади состоялся строевой смотр мотогруппы сотрудников ДПС. Видеозапись, где мотоциклисты отдыхают и кружат по пустой Дворцовой площади выложили утром в соцсетях. 

Вот наша мотогруппа. Сегодня фотографировались

отметил один из офицеров.

Сотрудники также записали видеообращение, где попросили петербуржцев оставаться дома.

Мы работаем для вас, оставайтесь дома ради нас! 

попросил полицейский в шлеме и маске.

Ранее мы писали, что полиция провела субботние рейды.

Видео: "Дорожный инспектор" / Вконтакте 

Теги: коронавирус, сотрудники дпс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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