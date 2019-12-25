Несмотря на то, что парки закрыты и за их посещение выписывают штраф, люди продолжили гулять.

Полиция провела рейд в парке Героев-пожарных во Фрунзенском районе. Представители правоохранительных органов искали нарушителей самоизоляции, сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Территории парков Петербурга закрыты по постановлению правительства города, однако люди продолжают гулять, заниматься спортом и кормить уток. Полицейские не только задерживали петербуржцев, но и беседовали с нарушителями. Многие из них говорили, что не знали о закрытии парков, остальные покидали территорию спокойно и без споров. Сотрудники полиции напомнили, что для посещения закрыт и соседний парк Интернационалистов.

Ранее мы писали, что на территории парка "Куракина Дача" прошел рейд.

Фото: vk.com/kupchinozapark