На территории парка "Куракина Дача" прошел рейд

Парк закрыт в соответствии с постановлением правительства.

Днем в воскресенье в парке "Куракина Дача" прошел рейд: полиция искала нарушителей самоизоляции, сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Сотрудники полиции увидели отдыхающих у пруда четверых человек, несмотря на то, что парк закрыт. Двое из нарушителей успели скрыться, двоим пришлось объясняться. Выяснилось, что это иностранные граждане, у которых не было с собой никаких документов. Факт нарушения они отрицали.

Полицейские предложили проехать в отделение, уже у машины документы появились в карманах, протокол нарушения составили на месте: нарушители заплатят штраф.

Представители закона упомянули, что нарушителей стало куда меньше: кроме четверых вышеупомянутых людей в парке никого не было. Напомним, что для посещения закрыты парки, скверы, детские и спортивные площадки.

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