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В Морском порту рассказали, как обеспечивают безопасность персонала
Сегодня, 21:14
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smirenny

В Морском порту рассказали, как обеспечивают безопасность персонала

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Сотрудники получают антисептики, перчатки и маски.

В Морском порту рассказали, какие меры принимаются для обеспечения безопасности сотрудников, чтобы производственный процесс не останавливался, сообщили "Невские Новости".

Порт стал первой компанией, которая ввела сплошное тестирование на наличие коронавируса и дополнительный контроль температуры. Все сотрудники снабжаются одноразовыми перчатками, масками и антисептиками. Все помещения и транспорт дезинфицируются несколько раз в день. В случае, если обстановка в городе ухудшится, руководство готово предоставить всему персоналу, задействованному в производстве непрерывного цикла, проживание на собственной базе отдыха в Ленобласти.

Ранее мы писали, что глава города поблагодарил петербуржцев за соблюдение режима самоизоляции.

Фото: pixabay

Теги: коронавирус, самоизоляция, средства индивидуальной защиты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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