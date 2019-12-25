В Морском порту рассказали, как обеспечивают безопасность персонала

Сотрудники получают антисептики, перчатки и маски.

В Морском порту рассказали, какие меры принимаются для обеспечения безопасности сотрудников, чтобы производственный процесс не останавливался, сообщили "Невские Новости".

Порт стал первой компанией, которая ввела сплошное тестирование на наличие коронавируса и дополнительный контроль температуры. Все сотрудники снабжаются одноразовыми перчатками, масками и антисептиками. Все помещения и транспорт дезинфицируются несколько раз в день. В случае, если обстановка в городе ухудшится, руководство готово предоставить всему персоналу, задействованному в производстве непрерывного цикла, проживание на собственной базе отдыха в Ленобласти.

Ранее мы писали, что глава города поблагодарил петербуржцев за соблюдение режима самоизоляции.

Фото: pixabay