Глава города поблагодарил петербуржцев за соблюдение режима самоизоляции

По словам Беглова, только общими силами можно победить коронавирус.

В субботу, 25 апреля, на своей официальной странице в "Вконтакте" губернатор рассказал, как возводили госпиталь на 1 000 коек в "Ленэкспо" и поблагодарил тех, кто соблюдает самоизоляцию.

Спасибо всем, кто соблюдает режим изоляции! Это позволяет выиграть время для переоборудования существующих больниц и строительства новых. Только вместе мы сможем справиться отметил глава города.

Также Александр Беглов рассказал, что в "Ленэкспо" трудились больше тысячи строителей, которые собрали временное медучреждение в рекордные сроки. Около 100 медиков из Госпиталя для ветеранов войн в ближайшие дни начнут принимать пациентов.

Ранее мы писали, что губернатор выразил соболезнования в связи со смертью нейрохирурга.

Фото: "Интересный Питер" / ВКонтакте