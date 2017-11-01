Сотрудники Центра занятости незаконно лишили онкобольную петербурженку пособия

Прокуратура уже возбудила дела об административном правонарушении в отношении трех сотрудников.

Прокуратура Василеостровского района возбудила дела об административном правонарушении в отношении трех сотрудников Центра занятости. Об этом сообщили в Ведомстве города.

Как оказалось, сотрудники незаконно лишили пособия онкобольную петербурженку по безработице.

В прокуратуре отметили, что одним из условий выплат является явка гражданина в Центр занятости.

Однако согласно требованию закона предоставление листка нетрудоспособности является уважительной причиной для неявки на перерегистрацию поясняют в ведомстве

Сотруднки правоохранительных органов выснили, что петербурженка встала на учет в Цент занятости зимой этого года. Позже ей диагностировали рак, из-за чего женщина не смогла явиться на биржу вовремя. Однако, горожанка всегда предоставляла бумаги, которые подтверждали ее нетрудоспособность. Работники центра около 3-х месяцев игнорировали все справки о состоянии здоровья потерпевшей, требуя от нее предоставления больничных с закрытой датой. Позже сотрудники биржи вовсе прекратили выплату пособия, фактически лишив человека средств к существованию.

В данный момент дело находться на рассмотрении.

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