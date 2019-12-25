Сотрудники Балтийской таможни задержали подделки брендовой одежды

Товар направлялся в США.

Сотрудники Балтийской таможни предотвратили нанесение ущерба правообладателям в 6 млн рублей. Во время досмотра они обнаружили более 1000 товаров с признаками контрафактности. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Нарушители пытались вывезти из России в США носки, ремни, полотенца и другие товары с надписью известных люксовых брендов ― Gucci, Armani, Tommy Hilfiger, Hermes, Louis Vuitton. Это является нарушением прав интеллектуальной собственности.

Декларация на данную партию товаров была подана на Московский ЦЭД, а сам груз находился в порту, на Турухтанном таможенном посту Балтийской таможни. При этом сведения о товарных знаках при декларировании были заявлены недостоверно. заявил начальник отдела торговых ограничений и экспортного контроля Балтийской таможни Олег Теплинский.

По данному факту возбуждено два дела об административном правонарушении.

Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления