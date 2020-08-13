Сотрудника, который оскорбил ребёнка-аутиста на Елагином острове, уволили

Болтин написал, что к самой организации также будут применены меры, чтобы исключить повторение подобных конфликтов.

Сотрудника частной компании, которая арендует причал уволили в тот же день, когда он выгонял с пристани на Елагином острове женщину с сыном-аутистом. Об этом 23 июня сообщил глава комитета по культуре Петербурга Фёдор Болтин в социальной сети "Вконтакте".

Болтин написал, что к самой организации также будут применены меры, чтобы исключить повторение подобных конфликтов. Он уверен, что уволенный сотрудник также понесёт ответственность, если в его действиях компетентные органы усмотрят иные нарушения, помимо явного неэтичного поведения.

Болтин отметил, что от произошедшей на острове ситуации он испытал ужас — это недопустимое и неуважительное отношение. Особенно отвратительно, что агрессии подверглись женщина с ребёнком, добавил он, и извинился от лица Смольного и дирекции парка перед пострадавшими.

Фото: Вконтакте / ЦПКиО им. С.М. Кирова на Елагином острове