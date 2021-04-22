Сотрудника Росгвардии доставили в Мариинскую больницу после протестной акции

Силовик лежал на каталке без одного ботинка.

Сотрудник Росгвардии попал в Мариинскую больницу после несогласованной протестной акции в Петербурге 21 апреля. Его заснял правозащитник Павел Иванкин.

Состояние силовика не уточняется, однако, как видно на кадрах, он смог самостоятельно раздеться. Мужчину положили на каталку в коридоре, его осматривала медицинский работник.

Для Иванкина больница стала промежуточной станцией. Далее его отвезли в 18-й отдел полиции.

Меня задержали на митинге, хотя я просто стоял на поребрике и снимал видео. сообщил активист.

Мужчина предполагает, что ему могут назначить 10 суток административного ареста за нарушение установленного порядка проведения митинга.

По подсчетам ГУ МВД по Петербургу и области, в акции приняли участие 4,5 тыс. человек.

Видео: Telegram / Павел Иванкин