В Петербурге задержали подозреваемого в мошенничестве сотрудника угрозыска

Вместе с двумя подельниками он "развел" отца обвиняемого в разбое мужчины на деньги для смягчения наказания.

В четверг, 26 марта, в Петербурге задержали оперуполномоченного ОУР УМВД по Кировскому району города, а также майора полиции и уроженца Азербайджана. По информации пресс-службы петербургского следственного комитета, все трое подозреваются в мошенничестве.

Как выяснили следователи, подозреваемые в прошлом июле "развели" отца обвиняемого в разбое мужчины на 500 тысяч рублей, чтобы якобы избрать мягкую меру пресечения для провинившегося сына. 48-летний сотрудник угрозыска и 40-летний азербайджанец подождали отца разбойника у дома на проспекте Стачек и приняли от него ранее озвученную сумму.

Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения, по факту уже возбуждено уголовное дело.

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