Сотрудник продуктового магазина избил воришку на Чкаловском проспекте

В Сети появилось видео, на котором был зафиксирован момент драки.

На Чкаловском проспекте у дома № 56 произошел конфликт между работниками магазина "Дикси" и посетителем торговой точки. Об этом сообщил в телеграм-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По словам автора поста, мужчину заподозрили в краже. Между одним из представителей продуктового магазина и злоумышленником возникла ссора, которая закончилась рукопашной. Очевидцы зафиксировали на камеры телефонов момент драки. На кадрах видно, как гражданин лежит на земле и его бьют ногами. Кроме того, на записи можно заметить еще одного молодого человека, который, вероятно, пытался разрешить конфликт.

По словам свидетелей, пострадавшему удалось сбежать. Информация уточняется.

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Видео: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург