Сотрудника Госстройнадзора Ленобласти обвиняют в получении 650 тысяч рублей

Следователи СУ России по Ленобласти завершили расследование в отношении бывшего сотрудника Госстройнадзора региона. По версии регионального СК, она дважды получала взятки по 325 тысяч рублей. Об этом 22 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

Предполагается, что деньги были получены он гендиректора ООО "Строительная компания Балт-Строй". Он хотел получить разрешение на строительство 1 и 3 корпуса ЖК "Ямбург" в Кингисеппе. Так как организация несколько раз получала отказ, директор вступил в преступный сговор с посредником на дачу взяток. Второй стороной оказалась начальник отдела контроля и выдачи разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию Госстройнадзора. Деньги были получены в 2018 и 2019 годах. 650 тысяч рублей – это взятка в крупном размере. Для взятки привлекались средства участников долевого строительства.

В СК сообщили, что собрали достаточную доказательную базу по делу и направили в суд обвинительное заключение.

Фото: Piter.tv