В Ленобласти сотрудник ГАИ спас мужчину

Старший прапорщик полиции Александр Андрианов 14 октября около 07:30 в свободное от службы время, находясь на рыбалке в деревне Вороново, заметил лежащего в воде мужчину без сознания.

В Ленинградской области сотрудник Госавтоинспекции спас мужчину, который находился в воде без сознания. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД.

Старший прапорщик полиции Александр Андрианов 14 октября около 07:30 в свободное от службы время, находясь на рыбалке в деревне Вороново, заметил лежащего в воде мужчину без сознания. Сотрудник полиции вместе с другими рыбаками достал из

воды мужчину, перенес его в вагон-бытовку, сняли с него мокрую одежду и накрыли тёплыми вещами. После этого прибыли медики.

В тот же день в полицию Волховского района поступила телефонограмма, в которой сообщалось о госпитализации 62-летнего мужчины с переохлаждением в удовлетворительном состоянии.

Благодаря бдительности и оперативным действиям старшего прапорщика полиции удалось избежать трагедии.

Фото: pxhere.com