Петербургская полиция оперативно нашла потерявшегося ребенка

За шестилетним мальчиком недосмотрела мать.

Сотрудница петербургской полиции оперативно нашла потерявшегося в Петродворцовом районе мальчика. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, шестилетний ребенок по недосмотру матери гулял на улице один, а затем и вовсе решил уйти за пределы родного двора.

Отмечается, что звонок от 46-летней жительницы Ломоносова, потерявшей сына, поступил в девятом часу вечера 5 августа. Мать отметила, что мальчик ушел играть на детскую площадку в Петровском переулке пару часов назад, но потом пропал. В последний раз его видели с парой, которая также гуляла с ребенком. Потеряшку искала вся районная полиция, мальчик нашелся гуляющим в одиночестве на Александровской улице. Позднее полицейские разыскали и мать мальчика, та находилась в состоянии алкогольного опьянения и долго не открывала стражам порядка дверь.

Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, а мать мальчика могут привлечь к административной ответственности.

Ранее мы сообщали, что пропавшая 10-летняя петербурженка нашлась замерзшей, но живой.

Фото: pixabay; пресс-служба ГУ МВД