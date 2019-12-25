Пропавшая 10-летняя петербурженка нашлась замерзшей, но живой

Девочка ушла из дома 3 августа.

Пропавшая 10-летняя петербурженка, которую искали полицейские и волонтеры-поисковики, нашлась живой. Об этом сообщает пресс-служба городского ГУ МВД.

Отмечается, что замерзшего ребенка приметил на детской площадке на улице Сикейроса бдительный местный житель. Мужчина передал девочку полицейским, сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Обстоятельства произошедшего пока уточняются.

Напомним, что одетая по-летнему девочка вышла из дома, прихватив скакалку, 3 августа. До настоящего момента ее местонахождение было неизвестно.

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