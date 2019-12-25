Под Красноярском 10-летний сын спас маму из затонувшей машины

Из-за заноса автомобиля машина упала в пруд и затонула на глубину 5 метров.

В Красноярском крае мальчик спасся сам и спас маму, когда машина упала в глубокий пруд.

Издание "НКК" сообщает, что 25 июля недалеко от деревни Гремучая Падь Иланского района Красноярского края машина под управлением 38-летней женщины пошла в занос и упала в глубокий пруд. Двери машины были заблокированы, а женщина впала в ступор.

Сидевший на заднем сидении 10-летний сын отстегнул ремень безопасности, сумел разблокировать дверь и выбрался наружу. При этом сын позвал маму, чем вывел ее из шокового состояния. Мать и сын спаслись и выбрались на берег. Машина ушла на дно на глубину около 5 метров. Мальчик потом сказал маме, что если б та не выбралась, он бы стал за ней нырять.

Уточняется, что пока промокшие мама с сыном несколько километров добирались до деревни, ни один водитель не остановился.

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