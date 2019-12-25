Под Великим Устюгом утонули отец и сын-подросток

Отец с сыном ушли купаться и не вернулись.

В Вологодской области пошли купаться и утонули мужчина и его сын.

Трагедия произошла накануне в воскресенье, 26 июля, на реке Стриги недалеко от деревни Пайкино Юдинского сельского поселения Великоустюгского района Вологодской области. 47-летний мужчина и 13-летний сын пошли купаться и пропали. На берегу реки нашли их одежду.

Силами водолазов тела обоих погибших были обаружены недалеко от места, где была найдена одежда. Издание "Вологда Регион" сообщает, что в этом месте на дне находится яма.

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