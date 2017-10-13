Сотрудница "Росгосстраха" получила условный срок за присвоение денег клиентов

В Петербурге осуждена сотрудница страховой компании. Она присвоила себе 173 714 рублей клиентов фирмы.

Бывшего менеджера отделения "Росгосстраха" на Липовой аллее осудили за преступное присвоение средств клиентов. Петербурженка Екатерина Сазонова приговорена к 2 годам лишения свободы условно. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Екатерину Сазонову осудили по ч.3 ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата". Известно, что ведущий менеджер отделения "Липовая аллея" в период с марта по май 2016 года забирала себе часть средств, которые клиенты приносили в качестве страховых премий. Деньги шли не в кассу, а на счет к петербурженке. По версии следствия, таким образом она умыкнула около 173 000 рублей.

Сазонова принесла свои извинения потерпевшей стороне, а также сообщила, что намерена полностью возместить ущерб. Это отчасти повлияло на решение суда об условном приговоре.

Фото: Piter.TV