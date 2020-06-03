Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В Москве будут судить администратора алкомаркета за присвоение спиртного на сумму около 3 млн рублей. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, с ноября 2023-го по март 2024 года обвиняемый формировал товарные и электронные чеки о якобы продаже дорогостоящей спиртосодержащей продукции. Отмечается, что мужчина сделал это с целью создания видимости повышения товарооборота и показателей объёмов продаж. При этом вырученные с продажи деньги администратор не выносил в кассу.

Расследование уголовного дела завершено. Его материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее мы сообщали, что в подмосковном Егорьевске выявили подпольную лабораторию по производству "синтетики".

Видео: Telegram / МВД МЕДИА