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В Кронштадте грабитель сбежал из офиса "Росгосстрах" банка с пустыми руками
Сегодня, 9:00
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lesjasap
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В Кронштадте грабитель сбежал из офиса "Росгосстрах" банка с пустыми руками

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В Кронштадтском районе Петербурга незадачливый грабитель банка испугался сотрудницы.

Вооруженный грабитель напал на офис “Росгосстрах” банка в Кронштадте, но ушел ни с чем. Налетчика с пистолетом спугнула безоружная сотрудника коммерческого учреждения. 
 
Инцидент произошел вечером 19 ноября. В отделение кредитного банка по Гражданской улице ворвался преступник. Мужчина был в маске. Угрожая оружием, он потребовал от 63-летней женщины, работавшей менеджером, отдать деньги из сейфа. Отметим, что злоумышленник несколько раз ударил жертву по лицу. Пожилая петербурженка выполнила задание. В момент передачи денег в офис вошла еще одна сотрудница. От неожиданности разбойник сбежал, не забрав с собой черный пакет. 
 
Сообщается, что пострадавшей потребовалась медицинская помощь после случившегося. В настоящее время правоохранительные органы разыскивают налетчика. К работе полиции привлекли кинологов.
Теги: банк , кронштадт , ограбление , росгосстрах
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

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