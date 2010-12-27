В Кронштадте грабитель сбежал из офиса "Росгосстрах" банка с пустыми руками

В Кронштадтском районе Петербурга незадачливый грабитель банка испугался сотрудницы.

Вооруженный грабитель напал на офис “Росгосстрах” банка в Кронштадте, но ушел ни с чем. Налетчика с пистолетом спугнула безоружная сотрудника коммерческого учреждения.

Инцидент произошел вечером 19 ноября. В отделение кредитного банка по Гражданской улице ворвался преступник. Мужчина был в маске. Угрожая оружием, он потребовал от 63-летней женщины, работавшей менеджером, отдать деньги из сейфа. Отметим, что злоумышленник несколько раз ударил жертву по лицу. Пожилая петербурженка выполнила задание. В момент передачи денег в офис вошла еще одна сотрудница. От неожиданности разбойник сбежал, не забрав с собой черный пакет.

Сообщается, что пострадавшей потребовалась медицинская помощь после случившегося. В настоящее время правоохранительные органы разыскивают налетчика. К работе полиции привлекли кинологов.