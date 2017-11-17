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Россиянам больше не придется платить за входящие звонки в роуминге по РФ
Сегодня, 10:23
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Alena_Zinovieva
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Россиянам больше не придется платить за входящие звонки в роуминге по РФ

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Сотовые операторы изменят тарифы в августе-сентябре этого года.

Сотовые операторы (МТС, "Мегафон" и "Билайн") собираются отменить плату за входящие звонки в роуминге по РФ. Изменения вступят в силу в августе-сентябре этого года. Об этом сообщают РИА Новости.

Так, "Билайн" ("Вымпелком") отменит плату с 20 августа. Для большинста абонентов "Мегафон" входящие станут бесплатными до первого сентября, для оставшихся  — до первой половины сентября. При этом операторы МТС не называют точной даты изменения тарифов. В компании отметили, что это произойдет в ближайшее время.

Ранее мы писали, что теперь петербуржцы могут жаловаться на проблемы ЖКХ и благоустройства по двум номерам.

Фото: pixabay.com

Теги: роуминг рф , сотовые операторы , тарифы
Категории: Лента новостей Новости России

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