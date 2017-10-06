Со счетов состоятельного петербуржца принудительно списали миллионный долг по налогам

Приставы принудительно списали со счетов петербуржца почти миллионный долг по транспортному налогу.

Федеральная налоговая служба передала приставам Петроградского района исполнительный лист на 58-летнего петербуржца. Мужчина владеет несколькими автомобилями. Однако налоги на них он не платит. Ему несколько раз выписывали штрафные пени за неуплату. В итоге горожанин накопил 950 тысяч долгов.

Погашать долги мужчина не торопился. Но приставам удалось выяснить, что мужчина вовсе не был стеснен в средствах. Нужные для налоговой деньги нашли на его банковском счете. Оттуда все 950 тысяч списали в принудительном порядке.