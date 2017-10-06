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Asyaromanenkova
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Со счетов состоятельного петербуржца принудительно списали миллионный долг по налогам

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Приставы принудительно списали со счетов петербуржца почти миллионный долг по транспортному налогу.

Федеральная налоговая служба передала приставам Петроградского района исполнительный лист на 58-летнего петербуржца. Мужчина владеет несколькими автомобилями. Однако налоги на них он не платит. Ему несколько раз выписывали штрафные пени за неуплату. В итоге горожанин накопил 950 тысяч долгов.

Погашать долги мужчина не торопился. Но приставам удалось выяснить, что мужчина вовсе не был стеснен в средствах. Нужные для налоговой деньги нашли на его банковском счете. Оттуда все 950 тысяч списали в принудительном порядке.

Теги: налоги , новости питера , новости спб
Категории: Новости СПб

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