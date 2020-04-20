Больше всего жители городов сократили офлайн-расходы на одежду, рестораны и общественный транспорт.

Составлен рейтинг городов, соблюдающих самоизоляцию. Его составили специалисты из Райффайзенбанка.

В банке посчитали количество офлайн-транзакций своих клиентов — в магазинах, аптеках, на заправках, в общественном транспорте. Каждая плата зачислялась в определённую категорию, исходя из частоты использования. После их суммировали — в результате городам присваивались баллы.

Самыми дисциплинированными оказались москвичи — результат столицы 31 один балл. Второе место у Санк-Петербурга — у города на Неве 22 балла. Также в десятке Сочи, Казань, Уфа, Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Пермь.

Дальше в списке "самоизолированных" городов Воронеж, Челябинск, Калининград, Самара, Красноярск, Волгоград, Саратов, Омск, Ярославль и Новосибирск.

Авторы исследования подчёркивают, что больше всего жители городов сократили офлайн-расходы на одежду, рестораны и общественный транспорт.

Ранее глава Минздрава оценил эффективность режима самоизоляции против коронавируса. Специалист уверен, что введенный в Москве режим действенен. Благодаря нему властям удалось приостановить распространение инфекции. В местных больницах приостановлен рост количества пациентов с тяжелой формой заболевания.