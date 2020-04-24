Составлен рейтинг автомобилей, которые почти не ломаются

Эксперты оценили, какие марки авто реже всего посещают сервисные центры.

Стали известны марки автомобилей, которые ломаются реже все. Рейтинг составила немецкая организация TUV.

Как оказалось, в список самых надежных авто вошли Mercedes-Benz, Porsche, Opel, Toyota и Suzuki. Машины этих марок реже всего посещают сервисные центры в течение первых 2-3 лет эксплуатации.

Первое место в топе занял немецкий кроссовер TUV Report 2020. Помощь понадобилась только в 2,17% при пробеге более 55 тыс. километров. На втором месте оказался Porsche 911 с 2,2% обращений.

Особую стойкость проявили также Toyota Verso и хэтчбек Toyota Yaris, Toyota RAV4, Suzuki Vitara, Porsche Cayenne, Opel Mokka.

Видео: Porsche, Mercedes-Benz, Dumalman