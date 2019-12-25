Сосновый Бор получит 4 портативных аппарата ИВЛ

Медизделия поступят в город атомщиков до 10 декабря.

Сосновый Бор получит четыре портативных аппарата ИВЛ. Медтехника будет приобретена для города атомщиков в Ленинградской области в рамках закупки Медсанчасти № 154 Федерального медико-биологического агентства.

Всего ФМБА выделяет около 47,3 миллиона рублей. На них предполагается приобрести 40 аппаратов. Их получателями станут так называемые "атомные города" России – Северск, Снежинск, Железногорск. Те города, где расположены объекты ядерной отрасли.

Конкретным получателем медтехники станет паллиативное отделение Больничного городка Соснового Бора.

Как сообщало ранее Piter.tv, в кингисеппскую больницу направлено новое оборудование.

Фото: medioll.ru