Сосновый Бор останется без света на выходных

Свет отключают из-за аварийных работ.

В ночь на воскресенье, 27 июня, в Сосновом Бору отключат свет. Жители останутся без электричества с полуночи до шести утра из-за проведения аварийных работ. Издание "Маяк" отмечает, что обесточат городскую черту, промзону и близлежащие населенные пункты.

Работники ПАО "Россети Ленэнерго" заменят грозозащитный трос. Свет вернут в дома сразу после завершения работ. Администрация города просит извинения за неудобства, просит жителей проявить терпение, заранее зарядить всю технику, по возможности подготовить автономные источники освещения и сообщить об отключении света соседей.

Ранее мы писали, что основные ограничения движения на Рябовском шоссе снимут 25 июня.

Фото: Pixabay