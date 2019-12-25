Сорок правозащитных организаций призвали ООН осудить преследование Соболь

Правозащитники призывают осудить незаконный арест, задержание и уголовное преследование Соболь.

Сорок правозащитных организаций, аккредитованных при ООН, призвали Организацию объединённых наций осудить преследование юриста ФБК (признан в России иностранным агентом) Любовь Соболь.

Заявления правозащитников направлены генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и верховному комиссару по правам человека Мишель Бачелет.

Мы призываем вас привлечь российское правительство к выполнению этих обязательств. цитата из обращения 40 правозащитных организаций

Правозащитники призывают осудить незаконный арест, задержание и уголовное преследование Соболь, которая призывала к мирной и "более демократической России".

Авторы считают несправедливым уголовное преследование Соболь.

Ранее мы писали, что ОНК Москвы проголосовала за исключение Литвинович после эфира о Соболь.

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