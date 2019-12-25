Сорок правозащитных организаций призвали ООН осудить преследование Соболь

Сорок правозащитных организаций, аккредитованных при ООН, призвали Организацию объединённых наций осудить преследование юриста ФБК (признан в России иностранным агентом) Любовь Соболь.
Заявления правозащитников направлены генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и верховному комиссару по правам человека Мишель Бачелет.
Мы призываем вас привлечь российское правительство к выполнению этих обязательств.
цитата из обращения 40 правозащитных организаций
Правозащитники призывают осудить незаконный арест, задержание и уголовное преследование Соболь, которая призывала к мирной и "более демократической России".
Авторы считают несправедливым уголовное преследование Соболь.
Ранее мы писали, что ОНК Москвы проголосовала за исключение Литвинович после эфира о Соболь.
Фото: pixabay.com
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