Соревнования по триатлону ограничат движение в Приморском и Петроградском районах

Прекратится движение на Футбольной и Центральной аллеях.

Ограничения, связанные с проведением соревнований по триатлону "Медный всадник", Первенство и Чемпионат России, будут действовать с 12 по 20 июля. Об этом рассказали в Комитете по транспорту.

Запретят остановки на Центральной аллее (с 00:00 12 июля до 20:00 16 июля), Северной дороге от Бодрова переулка до Южной дороги, набережной Гребного канала (с 00:00 13 июля до 20:00 16 июля), набережной Мартынова (с 00:00 15 июля до 20:00 16 июля) и Приморском проспекте у 3-го Елагина моста (с 00:00 15 июля до 17:00 16 июля).

Прекратится движение на Футбольной и Центральной аллеях (с 00:00 12 июля до 20:00 20 июля), Приморском проспекте в направлении от улицы Савушкина до дома 65 и Приморском шоссе в направлении от улицы Савушкина (у комплекса "Лахта Центр") до улицы Савушкина (с 03:30 до 17:00 16 июля).

Подробнее с ограничениями можно ознакомиться на сайте администрации Петербурга.

Ранее мы сообщали о том, что в Приморском районе на некоторых участках ограничат движение с 11 июля.

Фото: Piter.TV