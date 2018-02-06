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В Приморском районе на некоторых участках ограничат движение с 11 июля
Сегодня, 17:39
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

В Приморском районе на некоторых участках ограничат движение с 11 июля

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В Приморском районе новые ограничения движения. Они заработают со вторника, 11 июля.

Со вторника, 11 июля, в Приморском районе введут новые ограничения для транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Аж до 19 июля будет ограничен проезд по перекрестку Коломенского проспекта и аллеи Котельникова. Такие меры связаны с тем, что на участке будут устанавливать светофор.

Кроме этого, в течение трех дней автомобильный транспорт не пустят на съезд с улицы Академика Крылова на Приморский проспект. Его перекроют в среду, 12 июля, а откроют в субботу, 15 июля.

Ранее сообщалось, что в Ломоносове и Петергофе автобусные маршруты подстроили под расписание электричек.

Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Автомобильные новости,

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