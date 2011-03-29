В Ломоносове и Петергофе автобусные маршруты подстроили под расписание электричек

В Ломоносове и Петергофе улучшили транспортное обслуживание. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга.
По просьбам жителей, были заменены графики движения автобусов на двух маршрутах с учетом расписания электричек.
Теперь автобус №343Э от Ломоносова до станции метро "Проспект Ветеранов" начнет курсировать с вокзала в Ломоносове в 04:30, а автобус №355 от Нового Петергофа будет начинать ходить с 05:05.
Такие меры позволят жителям сократить время ожидания нужного транспорта при пересадках.
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Фото: Piter.TV
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