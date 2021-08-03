Соревнования ГДЗС МЧС России прошли в Петербурге

Соревнования проводились в городе на Неве по особой причине – именно здесь в 1933 году зародилась газодымозащитная служба.

Впервые в Петербурге прошел финал всероссийских соревнований на звание лучшего звена газодымозащитной службы (ГДЗС) МЧС России – в соревнованиях приняли участие девять команд. Звенья представляли свои федеральные округа: Главное управление МЧС России по Москве, Петербургу, Кировской, Воронежской, Астраханской, Челябинской областям, Приморскому краю, Республике Тыва и Ставропольскому краю.

Испытания состояли из двух этапов. На первом спасателям необходимо было пройти "психологическую" полосу препятствий – их ждали пожар, утечка жидкости, непригодная для дыхания среда. Пройдя через все преграды первого состязания, команды должны были спасти из дымокамеры "пострадавшего" (манекен) и как можно скорее доставить его до финиша, не получив при этом штраф за нарушения.

Наибольшая сложность - это транспортировка пострадавшего, потому что больше половины дистанции звену приходится нести пострадавшего (манекен), я повторюсь, что он весит 80 кг. Это определенная физическая подготовка должна быть Игорь Улубиков, начальник управления организации пожаротушения, проведения аварийно-спасательных работ

На втором этапе соревнований пожарных ждало прохождение лабиринта в касках, стёкла которых были заклеены светонепроницаемой лентой. Задача спасателей - найти в условиях нулевой видимости манекен, доставить его до безопасного места и оказать первую помощь.

При подготовке тех препятствий, тех снарядов, которые используются в состязании моделируются самые сложные и непредсказуемые варианты развития событий, с которыми сталкиваются пожарные во время реальной боевой работы Илья Денисов, заместитель главы МЧС России

Участники команды Санкт-Петербурга, пройдя первый этап соревнований, были недовольны результатами – звено получило 85 секунд штрафного времени.

Восемь минут - это очень много. Можно было пробежать минут за пять-шесть. Ну, будем надеяться, что не все умеют откачивать пострадавшего. На этом можно существенно выиграть Дмитрий Кустов, представитель команды Санкт-Петербурга.

Предположения местной команды оказались верны. На втором этапе соревнований участники показали достойные результаты и получили звание лучшей газодымозащитной службы МЧС России. Второе место заняли представители Главного управления МЧС России по Приморскому краю, "бронзу" завоевало звено Главного управления МЧС России по Воронежской области.

Материал подготовили Людмила Филиппова и Дарья Абуталипова, Piter.tv