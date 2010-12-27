Жители Васильевского острова смогут наказывать недобросовестные медицинские учреждения

Жители Василеостровского острова теперь могут сообщить в прокуратуру о ненадлежащем оказании медицинской помощи, а также обеспечении граждан необходимыми лекарственными препаратами. Об это сообщает официальный сайт прокуратуры Санкт-Петербурга.

В среду, 15 августа, начнет свою работу "горячая линия", куда жители ВО смогут обратиться в случае, если медицинское учреждение откажется выписывать лекарственные препараты гражданам льготной категории, в случае нарушения правил отпуска лекарств по рецептам и отсутствия аптек с минимальным ассортиментом, необходимым для оказания помощи.

"Горячая линия" будет работать с 10:00 по 17:30 с перерывом на обед по телефону 323-33-39.

Ранее, прокуратура Петербурга открыла для жителей Курортного района "горячую линию" по вопросам соблюдения органами исполнительной власти гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Обратиться за помощью можно по телефону 437-38-61.

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