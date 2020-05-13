Sony планирует выпустить PlayStation 5 к Рождеству

Общие продажи PlayStation 4 превысили 110 млн штук по всему миру.

Долгое время по сети ходили различные разговоры, которые сводились, по сути, к одному и тому же: что Sony из-за пандемии коронавируса будет вынуждена перенести старт продаж новой консоли. Однако 13 мая японская компания подтвердила выход PlayStation 5 в 2020 году без каких-либо задержек.

Sony должны успеть выпустить консоль в продажу к рождественским праздникам 2020 года. При этом производители отметили отличные продажи PlayStation 4, даже несмотря на то, что консоль нового поколения уже на подходе.

Общие продажи PlayStation 4 превысили 110 млн штук по всему миру – это новый рекорд консоли.

Ранее предполагалось, что PlayStation 5 может выйти в октябре этого года.

Видео: YouTube/ PlayStation DE