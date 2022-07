Sony и Naughty Dog показали геймплей ремейка The Last of Us

Разработчики рассказали о нововведениях в игре.

Улучшенная версия оригинальной первой части компьютерной игры The Last of Us позволит по-новому взглянуть на историю Джоэла и Элли за счет модернизированных технических возможностей игровой консоли PS5. Создатели проекта отметили, что новинка будет поддерживать разрешение 4K при 60 FPS, а также объёмный звук, технологию HDR.

В ремейке переработан искусственный интеллект неигровых персонажей. Теперь персонажи будут вести себя более естественно и логично, что должно позитивно сказаться на реалистичности экшена. При этом основная структура уровней останется прежней. Разработчики улучшили и детально проработали окружающую среду.

Нововведением для The Last of Us станет режим для спидраннеров, в котором игрок сможет видеть таймер на экране. а самом сложном уровне игроки получат возможность пройти сюжетную линию только с одной жизнью.

Фото и видео: PlayStation