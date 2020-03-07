Sony выпустили трейлер военной драмы "Грейхаунд" с Томом Хэнксом

Премьера фильма в России запланирована на 7 мая 2020 года.

Кинокомпания Sony Pictures Entertainment выпустила трейлер биографического военного фильма "Грейхаунд", где главную роль сыграл двухратный обладатель премии "Оскар" Том Хэнкс ("Зеленая миля", "Форрест Гамп", "Поймай меня, если сможешь").

Действие фильма происходит во времена Второй Мировой войны. Фильм расскажет об отважном офицере Джордже Краузе, управляющем кораблём "Грейхаунд". До этого он еще не участвовал в военных действиях, и сможет ли он одержать победу, остается большим вопросом.

Картину снял режиссер Аарон Шнайдер, получивший "Оскар" в 2004 году за короткометражку "Два солдата". В ленте также сыграли Элизабет Шу, Стивен Грэм, Мануэль Рульфо, Карл Глусман, Максимилиан Осински, Ли Норрис, Том Бриттни, Роб Морган и другие.

Премьера фильма в России запланирована на 7 мая 2020 года.

Видео: Sony Pictures Entertainment