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Соловьев высмеял ошибку Собчак в рассказе о Нагорном Карабахе

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В названии одного государства была допущена орфографическая ошибка.

Телеведущий Владимир Соловьев высмеял ошибку Ксении Собчак в рассказе о Нагорном Карабахе. Он написал об этом в своём телеграм-канале.

В сюжете Ксении Собчак показали карту непризнанной республики, на которой также были отмечены Армения и Азербайджан. При этом в названии второго государства была допущена орфографическая ошибка — его назвали "Азейбарджан".

Все, что Вам нужно знать о новостях на канале Ксении Собчак.

Владимир Соловьёв, телеведущий

Ранее мы писали, что Собчак стала самым цитируемым журналистом октября.

Видео: Youtube/Ксения Собчак

 

Теги: нагорный карабах, собчак, соловьев
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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