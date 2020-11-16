Соловьев высмеял ошибку Собчак в рассказе о Нагорном Карабахе

В названии одного государства была допущена орфографическая ошибка.

Телеведущий Владимир Соловьев высмеял ошибку Ксении Собчак в рассказе о Нагорном Карабахе. Он написал об этом в своём телеграм-канале.

В сюжете Ксении Собчак показали карту непризнанной республики, на которой также были отмечены Армения и Азербайджан. При этом в названии второго государства была допущена орфографическая ошибка — его назвали "Азейбарджан".

Все, что Вам нужно знать о новостях на канале Ксении Собчак. Владимир Соловьёв, телеведущий

Ранее мы писали, что Собчак стала самым цитируемым журналистом октября.

Видео: Youtube/Ксения Собчак