Соловьев высмеял ошибку Собчак в рассказе о Нагорном Карабахе

Телеведущий Владимир Соловьев высмеял ошибку Ксении Собчак в рассказе о Нагорном Карабахе. Он написал об этом в своём телеграм-канале.
В сюжете Ксении Собчак показали карту непризнанной республики, на которой также были отмечены Армения и Азербайджан. При этом в названии второго государства была допущена орфографическая ошибка — его назвали "Азейбарджан".
Все, что Вам нужно знать о новостях на канале Ксении Собчак.
Владимир Соловьёв, телеведущий
Ранее мы писали, что Собчак стала самым цитируемым журналистом октября.
Видео: Youtube/Ксения Собчак
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