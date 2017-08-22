Солнечное затмение лето 2018: дата и время

В Московском планетарии назвали дату и время ближайшего солнечного затмения.

Когда будет солнечное затмение в августе

На территории России солнечное затмение пройдет 11 августа в 11.40 по московскому времени. Специалисты называют его частным, поскольку в тень уйдет не весь солнечный круг. Однако это зрелище все равно будет выглядеть очень эффектно. В максимальной фазе светило покажет себя почти на две трети.

Где можно увидеть солнечное затмение

За уникальным явлением смогут понаблюдать жители многих уголков России. Хорошо видно его будет также в Северной Америке, Северной Европе, в Гренландии, в Монголии и в восточной части Казахстана. Самая большая фаза частичного затмения будет зарегистрирована недалеко от острова Врангеля, около Восточно-Сибирского моря. На закате затмение можно будет посмотреть в Северной и Южной Корее.

Что нельзя делать в Солнечное затмение

Считается, что Лунное и Солнечное затмения влияют на людей в течение 14 дней: 7 дней до и 7 после явления. К этому событию надо тщательно подготовиться. Нельзя делать дорогостоящие покупки, принимать поспешные решения или назначать свадьбу на это время. Также необходимо воздержаться от операций, путешествий и новых знакомств. В день затмения не стоит пить алкоголь. Лучше провести эти сутки за уборкой и избавлением от вредных привычек.

Фото и видео: Youtube, Pixabay.com/