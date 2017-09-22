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Солнечное гало наблюдали жители Петербурга и Ленобласти 26 октября
Вчера, 15:55
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lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Солнечное гало наблюдали жители Петербурга и Ленобласти 26 октября

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Как правило, гало появляется в центре и на юге города, однако в этот раз его можно было заметить и на северо-востоке.

Безветренный и солнечный четверг, 26 октября, предоставил петербуржцам и жителями Ленобласти шанс полюбоваться солнечным гало. Как стало известно Piter.TV, природное явление наблюдалось в нескольких районах города. Например, наш корреспондент заснял сияющий диск в небе над Пискаревкой.

Как правило, гало появляется в центре и на юге города, однако в этот раз его можно было заметить и на северо-востоке.

Напомним, что солнечное гало представляет из себя кольцо вокруг солнца, которое образуется за счёт прохождения света проходит сквозь кристаллики льда в облаках верхних слоёв тропосферы.

Фото: Piter.TV

Теги: санкт-петербург, солнечное гало
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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