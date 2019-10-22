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Солнечное гало снова заметили над Петербургом
Сегодня, 12:57
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Солнечное гало снова заметили над Петербургом

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Интернет-пользователи делились снимками на страницах в своих соцсетях.

В небе над Петербургом 2 мая было наблюдать довольно редкое природное явление: солнечное гало. Интернет-пользователи из Северной столицы делились снимками явления на страницах в своих соцсетях.

Часто такое вторичное свечение солнца можно наблюдать зимой благодаря кристаллам льда в облаках и высокой влажности, весной причиной явления может послужить пыльца цветущих растений, а летом – туман.

Гало отличается и по внешнему виду, и по характеристикам от обычной радуги: оно может иметь форму круга, дуги, светового столба.

Фото: Маргарита Ялини, Наталья Егорова / ВКонтакте

Теги: гало, петербург, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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